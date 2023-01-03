Хуркач обыграл Вавринку и вывел Польшу вперёд в противостоянии со Швейцарией на United Cup

Польский теннисист Хуберт Хуркач нанёс поражение швейцарцу Стэну Вавринке (7:6 (7:5), 6:4) в рамках проходящего в Австралии командного турнира United Cup.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

Хуркач сделал 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-поинта из трёх. Вавринка девять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из двух.

Таким образом, победа Хуркача вывела Польшу вперёд в противостоянии со Швейцарией (2:1).

Позже сегодня пройдёт встреча в парном разряде, в которой Хуберт Хуркач и Ига Свёнтек сыграют против Белинды Бенчич и Стэна Вавринки.

В соревнованиях принимают участие 18 команд из разных стран. Призовой фонд турнира составляет $15 000 000.