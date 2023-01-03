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Роберто Баутиста-Агут не пустил Андрея Рублёва во второй круг турнира в Аделаиде

Роберто Баутиста-Агут не пустил Андрея Рублёва во второй круг турнира в Аделаиде
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (21-й в мировом рейтинге) обыграл россиянина Андрея Рублёва (восьмая ракетка мира) в первом круге хардового турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

Баутиста-Агут одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Рублёва 15 эйсов, шесть двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Роберто Баутиста-Агут восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге испанец сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Себастьян Корда (США). Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнования составил $ 642 735.

Аделаида-1 (м). 1-й круг
03 января 2023, вторник. 11:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
21
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв не удержал победу, выйдя на корт в новой экипировке. Гнев он выместил на ракетке Рублёв не удержал победу, выйдя на корт в новой экипировке. Гнев он выместил на ракетке
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