Роберто Баутиста-Агут не пустил Андрея Рублёва во второй круг турнира в Аделаиде

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (21-й в мировом рейтинге) обыграл россиянина Андрея Рублёва (восьмая ракетка мира) в первом круге хардового турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

Баутиста-Агут одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Рублёва 15 эйсов, шесть двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Роберто Баутиста-Агут восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге испанец сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Себастьян Корда (США). Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнования составил $ 642 735.