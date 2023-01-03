Шамиль Тарпищев: Медведеву надо вернуться в элиту, ему по силам побороться за 1-ю строчку

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал цели ведущих российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова на следующий сезон.
«У ребят задачи на год те же, что и раньше. Медведеву надо вернуться в элиту, ему по силам побороться за первую строчку мирового рейтинга. В прошлом сезоне он и так играл прилично, несмотря на то, что три месяца пропустил из-за травмы. Карену Хачанову надо также возвращаться на высокий уровень, ему по силам быть в десятке в новом сезоне. Арсен Карацев после возобновления работы с тренером Егором Яцыком стабилизировался. Ему надо продолжать прибавлять», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Российские теннисисты сейчас участвуют в серии турниров в Австралии. Рублёв вылетел в первом круге турнира в Аделаиде, Медведев иХачанов же успешно преодолелм этот этап. Карацев принимает участие в турнире в Пуне (Индия).
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