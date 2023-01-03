Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира в Пуне

Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) уверенно обыграл испанца Пабло Андухара (121-й в мировом рейтинге) в первом круге турнира категории ATP 250 в Пуне (Индия).

Карацев одержал победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. На счету Карацева пять эйсов, одна двойная ошибка, четыре реализованных брейк-пойнта из семи возможных. Андухар однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни единого брейк-пойнта.

В следующем круге Аслан Карацев сыграет с голландцем Тимом ван Рейтховеном, который в свою очередь обыграл представителя Молдовы Раду Албота. Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.