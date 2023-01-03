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Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира в Пуне

Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира в Пуне
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Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) уверенно обыграл испанца Пабло Андухара (121-й в мировом рейтинге) в первом круге турнира категории ATP 250 в Пуне (Индия).

Карацев одержал победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. На счету Карацева пять эйсов, одна двойная ошибка, четыре реализованных брейк-пойнта из семи возможных. Андухар однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни единого брейк-пойнта.

В следующем круге Аслан Карацев сыграет с голландцем Тимом ван Рейтховеном, который в свою очередь обыграл представителя Молдовы Раду Албота. Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.

Пуна. 1-й круг
03 января 2023, вторник. 13:25 МСК
Пабло Андухар
121
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Аслан Карацев
59
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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