Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира в Пуне
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Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) уверенно обыграл испанца Пабло Андухара (121-й в мировом рейтинге) в первом круге турнира категории ATP 250 в Пуне (Индия).
Карацев одержал победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. На счету Карацева пять эйсов, одна двойная ошибка, четыре реализованных брейк-пойнта из семи возможных. Андухар однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни единого брейк-пойнта.
В следующем круге Аслан Карацев сыграет с голландцем Тимом ван Рейтховеном, который в свою очередь обыграл представителя Молдовы Раду Албота. Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.
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