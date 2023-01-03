Анастасия Павлюченкова опубликовала свежее фото с Касаткиной и Забияко из Австралии

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих социальных сетях опубликовала фото с теннисисткой Дарьей Касаткиной и фигуристкой Анастасией Забияко из Австралии.
Фото: из личного архива Павлюченковой
31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Причиной такого решения стала травма колена. В декабря россиянка вернулась в тур, сыграв в командном выставочном турнире. Теннисистка выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Их команда «Хоукс» одержала победу в турнире.
Павлюченкова заявилась на турнир категории WTA-500 в Аделаиде, который пройдёт с 9 по 14 января.
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