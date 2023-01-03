Андрей Ольховский: Надаль сейчас не настолько уверен в своей игре, как было ранее
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался об актуальной форме испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
«Насколько я понимаю, Надаль сейчас не настолько уверен в своей игре, как было ранее. Раньше он играл практически без ошибок. А сейчас, когда он проиграл немало матчей, уверенности в решающие моменты ему не хватает.
Пока сложно судить о его готовности к пятисетовому формату. Время подготовиться получше у него ещё есть. А предыдущие матчи были, скорее, подводящие к основному турниру», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».
Напомним, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Надаль проиграл шесть из последних семи матчей. Такого с ним не случалось почти 20 лет.
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