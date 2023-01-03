СМИ: Роджер Федерер отказался приехать на Australian Open — 2023 в качестве гостя

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отклонил предложение посетить Открытый чемпионат Австралии – 2023, сообщает Daily Mail.

По информации издания, представители Tennis Australia обратились к Федереру с таким предложением во время прощального для швейцарца Кубка Лэйвера. Роджер отказался.

При этом Tennis Australia всё же рассчитывает увидеть Федерера на Australian Open в 2024 году. В 2024-м исполнится 20 лет с тех пор, как Роджер впервые взял титул в Австралии. Всего он выигрывал AO пять раз.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.