СМИ: Роджер Федерер отказался приехать на Australian Open — 2023 в качестве гостя

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отклонил предложение посетить Открытый чемпионат Австралии – 2023, сообщает Daily Mail.
По информации издания, представители Tennis Australia обратились к Федереру с таким предложением во время прощального для швейцарца Кубка Лэйвера. Роджер отказался.
При этом Tennis Australia всё же рассчитывает увидеть Федерера на Australian Open в 2024 году. В 2024-м исполнится 20 лет с тех пор, как Роджер впервые взял титул в Австралии. Всего он выигрывал AO пять раз.
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.
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