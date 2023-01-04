Хачанов без особых проблем обыграл Дрэйпера и вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче второго раунда соревнований посеянный восьмым Хачанов нанёс поражение 42-й ракетке мира, Джеку Дрэйперу из Великобритании со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минута.
По ходу матча Хачанов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Дрэйпер выполнил шесть эйсов, сделал три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира Хачанов поспорит с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Миомир Кецманович (Сербия).
Напомним, в недавнем матче российский теннисист Даниил Медведев обеспечил себе выход во второй раунд (1/8 финала) турнира, обыграв итальянца Лоренцо Сонего.
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