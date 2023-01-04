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Хачанов без особых проблем обыграл Дрэйпера и вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Хачанов без особых проблем обыграл Дрэйпера и вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче второго раунда соревнований посеянный восьмым Хачанов нанёс поражение 42-й ракетке мира, Джеку Дрэйперу из Великобритании со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минута.

По ходу матча Хачанов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Дрэйпер выполнил шесть эйсов, сделал три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира Хачанов поспорит с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Миомир Кецманович (Сербия).

Напомним, в недавнем матче российский теннисист Даниил Медведев обеспечил себе выход во второй раунд (1/8 финала) турнира, обыграв итальянца Лоренцо Сонего.

Аделаида-1 (м). 2-й круг
04 января 2023, среда. 03:45 МСК
Джек Дрэйпер
42
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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