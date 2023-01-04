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Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с Хачановым

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с Хачановым
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче второго раунда соревнований посеянный третьим Медведев нанёс поражение 29-й ракетке мира представителю Сербии Миомиру Кецмановичу со счётом 6:0, 6:3.

Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Кецманович ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира 26-летний Медведев поспорит с ещё одним россиянином, Кареном Хачановым, который ранее переиграл Джека Дрэйпера из Великобритании со счётом 6:4, 6:2.

Аделаида-1 (м). 2-й круг
04 января 2023, среда. 07:35 МСК
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Миомир Кецманович
29
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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