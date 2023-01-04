Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с Хачановым

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче второго раунда соревнований посеянный третьим Медведев нанёс поражение 29-й ракетке мира представителю Сербии Миомиру Кецмановичу со счётом 6:0, 6:3.



Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Кецманович ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.



За выход в полуфинал турнира 26-летний Медведев поспорит с ещё одним россиянином, Кареном Хачановым, который ранее переиграл Джека Дрэйпера из Великобритании со счётом 6:4, 6:2.