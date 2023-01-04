Бывший директор турнира в Аделаиде вспомнил, как отказал в уайлд-кард 16-летнему Джоковичу

Легенда австралийского тенниса, бывший директор турнира в Аделаиде Марк Вудфорд рассказал, как однажды отказал в уайлд-кард нынешнему 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.
«Я руководил турниром с Питером Джонстоном, мы сидели в офисе за день до начала квалификации, и в этот момент пришли Деян (Попович — тогдашний тренер Новака. — Прим. «Чемпионата») с Новаком Джоковичем. Он представился нам с Питером и сказал: «Я счастлив быть здесь, в Аделаиде, и я надеялся, что вы дадите мне уайлд-кард. Потому что однажды я стану №1 в мире, и я думаю, это поможет мне начать».
Мы просто улыбнулись и сказали: «К сожалению, у нас нет места». Деян, которого я знал уже несколько лет, просто сказал: «Он действительно верит, что станет №1», и нам пришлось извиниться и сказать, что в то время мы должны были зарезервировать несколько уайлд-кард для австралийских теннисистов», — рассказал Вудфорд в эфире Nine's Wide World of Sports.
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