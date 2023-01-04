Свёнтек обыграла Тревизан на United Cup, отдав сопернице шесть геймов
Поделиться
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно переиграла представительницу Италии Мартину Тревизан (27-й номер мирового рейтинга) на командном турнире United Cup. Встреча состоялась в Австралии на хардовом покрытии.
Свёнтек одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Ига выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати. Тревизан не отметилась ни одним эйсом, четырежды ошиблась на подаче и не смогла реализовать четыре брейк-пойнта.
Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходит с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире принимают участие команды из 18 стран.
Комментарии
- 4 января 2023
-
09:59
-
09:37
-
09:16
-
08:57
-
08:41
-
07:17
-
05:18
- 3 января 2023
-
21:37
-
21:28
-
19:09
-
17:40
-
16:48
-
15:49
-
15:14
-
14:46
-
14:06
-
13:02
-
12:25
-
11:16
-
08:39
-
07:14
-
07:00
-
06:53
-
05:30
-
00:37
-
00:18
- 2 января 2023
-
23:29
-
19:40
-
19:04
-
18:32
-
17:40
-
16:32
-
15:19
-
15:09
-
14:53
Партнерский контент