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Свёнтек обыграла Тревизан на United Cup, отдав сопернице шесть геймов

Свёнтек обыграла Тревизан на United Cup, отдав сопернице шесть геймов
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно переиграла представительницу Италии Мартину Тревизан (27-й номер мирового рейтинга) на командном турнире United Cup. Встреча состоялась в Австралии на хардовом покрытии.

Свёнтек одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Ига выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати. Тревизан не отметилась ни одним эйсом, четырежды ошиблась на подаче и не смогла реализовать четыре брейк-пойнта.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходит с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире принимают участие команды из 18 стран.

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