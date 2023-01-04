Чжэн Циньвэнь — о целях на 2023 год: хочу войти в десятку лучших в рейтинге

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь после победы над эстонкой Анетт Контавейт в первом круге хардового турнира WTA-500 в Аделаиде поделилась планами на 2023 год.

«У меня есть чёткое понимание, что в 2023 году я хочу войти в десятку лучших в рейтинге, но я знаю, что мне предстоит пройти долгий путь. Мне ещё многое предстоит улучшить, и я хочу проходить матч за матчем, шаг за шагом, посмотрим, что получится и как далеко я смогу зайти», — приводит слова Циньвэнь Punto de Break.

Во втором круге турнира в Аделаиде 5 января китайская теннисистка померяется силами с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко.

На сегодняшний день Чжэн Циньвэнь занимает 28-е место в рейтинге WTA. Она является профессионалом с 2019 года.