«Мы оба очень изменились». Медведев — о предстоящем матче с Хачановым в Аделаиде

Экс первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния с соотечественником Кареном Хачановым на хардовом турнире ATP-250 в Аделаиде.

«На самом деле не помню точно, где мы с ним играли в последний раз. Мы оба очень изменились. Он очень сильный соперник, может победить любого. Сегодня он обыграл Джека (Дрэйпера — прим. «Чемпионата»), а этот молодой парень сейчас на подъёме, так что жду тяжёлого матча», — приводит слова Медведева ATP Tour.

Матч Медведева с Хачановым состоится в пятницу, 6 января. В последний раз они встречались в 2019 году в полуфинале «Мастерса» в Канаде. Победу в том матче одержал Медведев — 6:1, 7:6 (8:6).

Призовой фонд турнира составляет $ 642 735.