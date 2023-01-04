Шамиль Тарпищев: в новом сезоне Даниил Медведев будет играть увереннее, чем в прошлом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен, что в 2023 году экс первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев будет показывать более качественный теннис, чем в прошлом сезоне.

«Если у Медведева не будет травм, то понятно, что в новом сезоне он будет играть увереннее, чем в прошлом. Подготовительный период он провёл нормально. Сейчас концентрироваться на результатах рано — просто нет смысла. Все играют на фоне больших нагрузок. Результат сейчас не главное», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Аделаиде, обыграв серба Миомира Кецмановича — 6:0, 6:3. За выход в полуфинал турнира 26-летний Медведев поспорит с ещё одним россиянином, Кареном Хачановым, который ранее переиграл Джека Дрэйпера из Великобритании со счётом 6:4, 6:2.