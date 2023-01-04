Кудерметова уверенно обыграла Андрееску и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова нанесла поражение представительнице Канады Бьянке Андрееску в матче второго круга хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия) — 6:4, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.
Кудерметова два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Андрееску не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале турнира российская теннисистка сразится с победительницей противостояния Елена Остапенко (Латвия) — Ирина Бегу (Румыния). Их матч начнётся завтра, 5 января, не ранее 5:00 по московскому времени.
Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.
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