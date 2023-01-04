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Кудерметова уверенно обыграла Андрееску и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Кудерметова уверенно обыграла Андрееску и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова нанесла поражение представительнице Канады Бьянке Андрееску в матче второго круга хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия) — 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

Кудерметова два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Андрееску не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира российская теннисистка сразится с победительницей противостояния Елена Остапенко (Латвия) — Ирина Бегу (Румыния). Их матч начнётся завтра, 5 января, не ранее 5:00 по московскому времени.

Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.

Аделаида-1 (ж). 2-й круг
04 января 2023, среда. 11:10 МСК
Бьянка Андрееску
46
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
9
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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