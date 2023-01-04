Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). Во втором круге он без проблем обыграл британца Джека Дрэйпера.

«Честно говоря, я ждал очень трудного матча с Джеком, потому что на US Open у нас была хорошая битва, которая, к сожалению, закончилась не так, как мне бы хотелось. Он снялся в конце третьего сета. Джек здорово выступает. Он хороший игрок и сейчас на подъёме. Если честно, я провёл очень стабильный матч с начала и до конца, показал очень хорошую игру», – приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

Хачанов обыграл Дрэйпера со счётом 6:4, 6:2. За выход в полуфинал турнира Хачанов сыграет с Даниилом Медведевым.