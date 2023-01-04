Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). Во втором круге он без проблем обыграл британца Джека Дрэйпера.
«Честно говоря, я ждал очень трудного матча с Джеком, потому что на US Open у нас была хорошая битва, которая, к сожалению, закончилась не так, как мне бы хотелось. Он снялся в конце третьего сета. Джек здорово выступает. Он хороший игрок и сейчас на подъёме. Если честно, я провёл очень стабильный матч с начала и до конца, показал очень хорошую игру», – приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.
Хачанов обыграл Дрэйпера со счётом 6:4, 6:2. За выход в полуфинал турнира Хачанов сыграет с Даниилом Медведевым.
Комментарии
- 4 января 2023
-
13:05
-
12:40
-
11:30
-
11:06
-
10:30
-
09:59
-
09:37
-
09:16
-
08:57
-
08:41
-
07:17
-
05:18
- 3 января 2023
-
21:37
-
21:28
-
19:09
-
17:40
-
16:48
-
15:49
-
15:14
-
14:46
-
14:06
-
13:02
-
12:25
-
11:16
-
08:39
-
07:14
-
07:00
-
06:53
-
05:30
-
00:37
-
00:18
- 2 января 2023
-
23:29
-
19:40
-
19:04
-
18:32
Партнерский контент