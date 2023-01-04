Аслан Карацев обыграл Тима ван Рейтховена и пробился в четвертьфинал турнира в Индии
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Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) обыграл голландца Тима ван Рейтховена (111-й в мировом рейтинге) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).
Карацев одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (10:8). Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. На счету Карацева девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных. Тим ван Рейтховен 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.
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