Аслан Карацев обыграл Тима ван Рейтховена и пробился в четвертьфинал турнира в Индии

Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) обыграл голландца Тима ван Рейтховена (111-й в мировом рейтинге) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).

Карацев одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (10:8). Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. На счету Карацева девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных. Тим ван Рейтховен 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.