Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев обыграл Тима ван Рейтховена и пробился в четвертьфинал турнира в Индии

Аслан Карацев обыграл Тима ван Рейтховена и пробился в четвертьфинал турнира в Индии
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) обыграл голландца Тима ван Рейтховена (111-й в мировом рейтинге) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).

Карацев одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (10:8). Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. На счету Карацева девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных. Тим ван Рейтховен 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.

Пуна. 2-й круг
04 января 2023, среда. 11:40 МСК
Тим ван Рейтховен
111
Нидерланды
Тим ван Рейтховен
Т. ван Рейтховен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 8  
7 9 		7 10  
         
Аслан Карацев
59
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023