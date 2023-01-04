Фото: Ига Свёнтек и Эшли Барти встретились в Австралии

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек встретилась с австралийкой Эшли Барти, которая завершила карьеру в марте прошлого года в статусе первой ракетки мира.

Фото: United Cup

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон. Также Ига стала пятой теннисисткой, выигравшей не меньше восьми трофеев за сезон в одиночном разряде в XXI веке.

Теннисистки много раз положительно отзывались друг о друге в СМИ. На прошлой неделе Свёнтек сказала: «Надеюсь, на этой неделе мы сможем встретиться и я скажу это ей, глядя в глаза, но она действительно вдохновила меня работать усерднее, а её отличный от моего стиль игры заставил меня понять, что всегда есть место для совершенствования».