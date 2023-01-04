Саккари и Циципас вывели Грецию в полуфинал United Cup

Мария Саккари и Стефанос Циципас принесли победу Греции в четвертьфинальном матче с Хорватией на United Cup, который проходит в Австралии. Сначала Саккари и Циципас выиграли у соперников одиночные встречи, а затем одержали победу в миксте над Петрой Мартич и Борной Гойо со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Ранее Саккари обыграла Мартич – 6:3, 6:3, а Циципас нанёс поражение Борне Чоричу – 6:0, 6:7 (4:7), 7:5.

Отметим, что именно победа в миксте стала решающей в противостоянии Греции и Хорватии, так как в остальных матчах в одиночном разряде Деспина Папамихаил уступила Донне Векич – 2:6, 0:6, а Стефанос Сакелларидис проиграл Гойо – 4:6, 2:6.

Теперь в полуфинале Греция встретится с Италией, а Польша сыграет с США. Финальная стадия пройдёт 6-8 января в Сиднее.