Саккари и Циципас вывели Грецию в полуфинал United Cup

Мария Саккари и Стефанос Циципас принесли победу Греции в четвертьфинальном матче с Хорватией на United Cup, который проходит в Австралии. Сначала Саккари и Циципас выиграли у соперников одиночные встречи, а затем одержали победу в миксте над Петрой Мартич и Борной Гойо со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Ранее Саккари обыграла Мартич – 6:3, 6:3, а Циципас нанёс поражение Борне Чоричу – 6:0, 6:7 (4:7), 7:5.
Отметим, что именно победа в миксте стала решающей в противостоянии Греции и Хорватии, так как в остальных матчах в одиночном разряде Деспина Папамихаил уступила Донне Векич – 2:6, 0:6, а Стефанос Сакелларидис проиграл Гойо – 4:6, 2:6.
Теперь в полуфинале Греция встретится с Италией, а Польша сыграет с США. Финальная стадия пройдёт 6-8 января в Сиднее.
- 4 января 2023
-
20:15
-
19:22
-
18:24
-
16:18
-
13:48
-
13:05
-
12:40
-
11:30
-
11:06
-
10:30
-
09:59
-
09:37
-
09:16
-
08:57
-
08:41
-
07:17
-
05:18
- 3 января 2023
-
21:37
-
21:28
-
19:09
-
17:40
-
16:48
-
15:49
-
15:14
-
14:46
-
14:06
-
13:02
-
12:25
-
11:16
-
08:39
-
07:14
-
07:00
-
06:53
-
05:30
-
00:37