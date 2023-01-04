Шарапова анонсировала сериал «Брейк-пойнт», где сыграла вместе с Макинроем

Победительница пяти турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова анонсировала премьеру документального сериала о теннисе, в котором она появится вместе с легендарным американцем Джоном Макинроем.

Фото: Личный архив Марии Шараповой

Премьера сериала «Брейк-пойнт» состоится 13 января. Кроме Шараповой и Макинроя, в десяти сериях документального фильма на экране появятся Энди Роддик, Феликс Оже-Альяссим, Ник Кирьос, Каспер Рууд, Арина Соболенко, Стефанос Циципас, Онс Жабер, Маттео Берреттини, Слоан Стивенс, Мария Саккари, Тейлор Фриц, Танаси Коккинакис, Айла Томлянович, Фрэнсис Тиафо, Ига Свёнтек, Паула Бадоса и другие.

Макинрой — единственный мужчина в истории тенниса, занимавший 1-ю строчку мирового рейтинга одновременно как в одиночном, так и в парном разряде. На его счету 77 титулов в одиночном разряде и 78 в парном, что является наивысшим результатом среди мужчин в Открытой эре.