Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Роман Сафиуллин (88-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в 1/4 финала турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В матче второго круга россиянин уступил представителю Канады Денису Шаповалову (18-я ракетка мира) со счётом 4:6. 3:6.



Встреча проходила на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.



Сафиуллин выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету канадского теннисиста семь эйсов, две двойные и четыре реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати.

В четвертьфинале соревнований Шаповалов встретится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с французом Кентеном Алисом. Эта встреча также состоится сегодня, 5 января.