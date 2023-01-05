Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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Российский теннисист Роман Сафиуллин (88-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в 1/4 финала турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В матче второго круга россиянин уступил представителю Канады Денису Шаповалову (18-я ракетка мира) со счётом 4:6. 3:6.
Встреча проходила на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
Сафиуллин выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету канадского теннисиста семь эйсов, две двойные и четыре реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати.
В четвертьфинале соревнований Шаповалов встретится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с французом Кентеном Алисом. Эта встреча также состоится сегодня, 5 января.
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