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Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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Российский теннисист Роман Сафиуллин (88-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в 1/4 финала турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В матче второго круга россиянин уступил представителю Канады Денису Шаповалову (18-я ракетка мира) со счётом 4:6. 3:6.

Встреча проходила на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Сафиуллин выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету канадского теннисиста семь эйсов, две двойные и четыре реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати.

В четвертьфинале соревнований Шаповалов встретится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с французом Кентеном Алисом. Эта встреча также состоится сегодня, 5 января.

Аделаида-1 (м). 2-й круг
05 января 2023, четверг. 03:40 МСК
Роман Сафиуллин
88
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Денис Шаповалов
18
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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