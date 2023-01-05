Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов и Рублёв проиграли во втором круге турнира в Аделаиде в парном разряде

Хачанов и Рублёв проиграли во втором круге турнира в Аделаиде в парном разряде
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли во втором раунде турнира категории ATP-250 в Аделаиде в парном разряде. В матче первого круга Хачанов и Рублёв победили французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена со счётом 3:6, 6:3, [10:8]. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Во втором круге Хьюго Нис из Монако и Ян Зелински из Польши оказались сильнее россиян. Они победили в двух сетах со счётом 6:1, 7:6 [7:4]. Матч продолдился 1 час и 11 минут.

Хачанов и Рублёв выполнили три эйса на двоих, сделали три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из четырёх. Нис и Зелински трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх возможных.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023