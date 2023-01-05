Хачанов и Рублёв проиграли во втором круге турнира в Аделаиде в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли во втором раунде турнира категории ATP-250 в Аделаиде в парном разряде. В матче первого круга Хачанов и Рублёв победили французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена со счётом 3:6, 6:3, [10:8]. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.



Во втором круге Хьюго Нис из Монако и Ян Зелински из Польши оказались сильнее россиян. Они победили в двух сетах со счётом 6:1, 7:6 [7:4]. Матч продолдился 1 час и 11 минут.



Хачанов и Рублёв выполнили три эйса на двоих, сделали три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из четырёх. Нис и Зелински трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх возможных.