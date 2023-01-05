Новак Джокович не без проблем вышел в третий раунд турнира в Аделаиде

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче второго раунда соревнований Джокович нанёс поражение 64-й ракетке мира, Кентен Алису из Франции со счётом 7:6 [7:3], 7:6 [7:5]. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
По ходу матча Джокович десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнта из пяти возможных. Алис выполнил 11 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым, занимающим 18-е место в мировом рейтинге.
В матче первого раунда соревнований Джокович нанёс поражение 65-й ракетке мира, Констану Летьену из Франции со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
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