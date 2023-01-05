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Новак Джокович не без проблем вышел в третий раунд турнира в Аделаиде

Новак Джокович не без проблем вышел в третий раунд турнира в Аделаиде
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче второго раунда соревнований Джокович нанёс поражение 64-й ракетке мира, Кентен Алису из Франции со счётом 7:6 [7:3], 7:6 [7:5]. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

По ходу матча Джокович десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнта из пяти возможных. Алис выполнил 11 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым, занимающим 18-е место в мировом рейтинге.

В матче первого раунда соревнований Джокович нанёс поражение 65-й ракетке мира, Констану Летьену из Франции со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Аделаида-1 (м). 2-й круг
05 января 2023, четверг. 05:20 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 3 		6 5  
         
Кентен Алис
64
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Комментарии
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