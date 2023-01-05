Виктория Азаренко уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (26-я в мировом рейтинге) нанесла поражение представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (28-я в мировом рейтинге) в матче второго круга и вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
Азаренко одержала победу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Чжэн Циньвэнь восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Виктория Азаренко один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 возможных.
В четвертьфинале Виктория Азаренко сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой. Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.
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