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Виктория Азаренко уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Виктория Азаренко уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (26-я в мировом рейтинге) нанесла поражение представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (28-я в мировом рейтинге) в матче второго круга и вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Азаренко одержала победу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Чжэн Циньвэнь восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Виктория Азаренко один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

В четвертьфинале Виктория Азаренко сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой. Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.

Аделаида-1 (ж). 2-й круг
05 января 2023, четверг. 07:40 МСК
Виктория Азаренко
26
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Чжэн Циньвэнь
28
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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