«Он играл как соперник из топ-10». Новак Джокович — о сложном матче второго круга Аделаиды

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче второго раунда соревнований Джокович нанёс поражение 64-й ракетке мира Кентену Алису из Франции со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

«Сегодня мой соперник показал отличное выступление, и я хочу поздравить его с отличным боем. Он играл как соперник из топ-10. Он подавал мощно, попадал в точку, поэтому два тай-брейка — это реальный счёт в сегодняшнем матче. Я рад преодолеть вызов», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал турнира 35-летний Джокович поспорит с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым, занимающим 18-е место в мировом рейтинге.