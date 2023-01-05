«Он играл как соперник из топ-10». Новак Джокович — о сложном матче второго круга Аделаиды
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче второго раунда соревнований Джокович нанёс поражение 64-й ракетке мира Кентену Алису из Франции со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
«Сегодня мой соперник показал отличное выступление, и я хочу поздравить его с отличным боем. Он играл как соперник из топ-10. Он подавал мощно, попадал в точку, поэтому два тай-брейка — это реальный счёт в сегодняшнем матче. Я рад преодолеть вызов», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
За выход в полуфинал турнира 35-летний Джокович поспорит с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым, занимающим 18-е место в мировом рейтинге.
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