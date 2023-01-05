Семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой высказался о прогрессе Кори Гауфф

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о прогрессе 18-летней теннисистки Кори Гауфф.
«Мы все с нетерпением ждём, что произойдёт с карьерой Кори Гауфф, это будет интересно. Она не очень хорошо выступила на Итоговом чемпионате WTA, но в целом добилась большого прогресса. Она попала в финал Открытого чемпионата Франции, она, очевидно, стала лучше. Ей нужно больше работать и становиться ещё лучше. Ей всего 18.
Победа на мэйджоре? Это непросто. Есть определённые вещи, которые должны происходить в её голове и в её игре. Крис Эверт знает кое-что о победе в мэйджорах, так что, возможно, они смогут найти время, чтобы поработать над некоторыми вещами. Я думаю, что это отличная идея», — приводит слова Макинроя Eurosport.
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