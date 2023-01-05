Источник: Nike прекратил сотрудничество с рядом теннисистов. Андрей Рублёв среди них
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Спортивный бренд Nike прекратил сотрудничество с рядом известных теннисистов. Об этом сообщает Relevant Tennis.
Nike прекратил сотрудничество с американкой Слоан Стивенс (37-я в рейтинге WTA), хорваткой Донной Векич (67-я в рейтинге WTA), чешкой Маркетой Вондроушовой (92-я в рейтинге WTA), украинкой Мартой Костюк (69-я в рейтинге WTA) и россиянином Андреем Рублёвым (восьмая ракетка мира). Также сообщается, что игроки теперь должны соответствовать определённым требованиям к производительности, таким как место в рейтинге или участие в турнирах, чтобы зарабатывать деньги.
Отметим, что 25-летний Андрей Рублёв в начале месяца сообщил, что в наступившем сезоне будет выступать в одежде собственного бренда Rublo.
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