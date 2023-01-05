Янчук: стоит похвалить организаторов AO. Не стали действовать исходя из политики

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал новость о допуске российских теннисистов к участию в Australian Open в 2023 году.



«Организаторов Australian Open стоит похвалить, что не стали действовать исходя из политики, — это какой-то прогресс. В целом в прошлом году всё обошлось, за исключением действий англичан», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января. В список участников турнира вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и другие.