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Янчук: стоит похвалить организаторов AO. Не стали действовать исходя из политики

Янчук: стоит похвалить организаторов AO. Не стали действовать исходя из политики
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал новость о допуске российских теннисистов к участию в Australian Open в 2023 году.

«Организаторов Australian Open стоит похвалить, что не стали действовать исходя из политики, — это какой-то прогресс. В целом в прошлом году всё обошлось, за исключением действий англичан», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января. В список участников турнира вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и другие.

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