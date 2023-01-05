Ольховский: не было предпосылок, что россияне не сыграют на AO, это всё раздувают

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал новость о допуске отечественных теннисистов к участию в Australian Open в 2023 году.

«Я не знаю, кто это всё раздувает. Об этом объявлено официально — а что, были какие-то предпосылки для того, чтобы россияне не играли на Australian Open? Не надо сравнивать с Уимблдоном, мы сейчас говорим об Австралии. Были объявления, что российские теннисисты не будут принимать участие? Это всё раздувает пресса, ничего необычного в этом нет. Все и так знали, что россияне будут выступать.



Зачем вообще об этом объявлять? Для кого? Точно для прессы. Можно было не объявлять: россияне прилетели в Австралию, играют там турниры в преддверии Australian Open — почему же им не играть «Большой шлем»? Вероятнее всего, это сделано для того, чтобы у прессы не было вопросов, которые могли бы возникнуть. Скорее, было бы неожиданностью, если бы объявили об обратном – и то до уже состоявшихся турниров», — приводит слова Ольховского «Газета.ru».