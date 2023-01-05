Аслан Карацев уверенно вышел в полуфинал турнира в Индии, отдав сопернику лишь три гейма
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Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) уверенно обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро (62-й в мировом рейтинге) и вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).
Аслан Карацев одержал победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. На счету Аслана Карацева 13 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. Педро Мартинес-Портеро однажды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из пяти.
В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.
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