Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев уверенно вышел в полуфинал турнира в Индии, отдав сопернику лишь три гейма

Аслан Карацев уверенно вышел в полуфинал турнира в Индии, отдав сопернику лишь три гейма
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) уверенно обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро (62-й в мировом рейтинге) и вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).

Аслан Карацев одержал победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. На счету Аслана Карацева 13 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. Педро Мартинес-Портеро однажды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из пяти.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.

Пуна. 1/4 финала
05 января 2023, четверг. 11:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
62
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Аслан Карацев
59
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023