Аслан Карацев уверенно вышел в полуфинал турнира в Индии, отдав сопернику лишь три гейма

Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) уверенно обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро (62-й в мировом рейтинге) и вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).

Аслан Карацев одержал победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. На счету Аслана Карацева 13 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. Педро Мартинес-Портеро однажды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из пяти.



В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735.