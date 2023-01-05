Стало известно, с кем сыграет Аслан Карацев в полуфинале турнира в Индии

Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) сыграет с голландцем Таллоном Грикспором (95-й в мировом рейтинге) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).

В своём полуфинале Аслан Карацев обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Таллон Грикспор в свою очередь должен был сыграть с хорватом Марином Чиличем, однако тот снялся с матча в последний момент из-за травмы колена.

Полуфинальный матч между Асланом Карацевым и Таллоном Грикспором состоится 6 января, не ранее 8:30 мск. Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735. Действующим победителем турнира является португалец Жоау Соуза.