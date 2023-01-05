Джокович — о турнирах в США: надеюсь сыграть, но если не смогу, то не смогу

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал новость о том, что может пропустить два турнира серии «Мастерс», которые пройдут в США в марте, из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«Да, я видел эту информацию, но, по-моему, она ещё не подтверждена. Когда будет объявлено официально, мы сможем поговорить об этом. Я надеюсь сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами, но если я не смогу, то не смогу», — приводит слова серба издание Marca.

Напомним, недавно в США подтвердили, что до 10 апреля для въезда иностранцев в страну потребуется подтверждение вакцинации. Турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами начинаются 6 и 20 марта соответственно.

Ранее Джокович заявлял, что не будет делать прививку от COVID-19 даже при угрозе пропуска турниров. В прошлом сезоне серб не был допущен на Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. По этой же причине Джоковичу пришлось пропустить турниры в Индиан-Уэллсе, Калифорнии и Майами в первой половине сезона. Также он не принял участия в турнирах серии «Мастерс» в Монреале и Цинциннати.