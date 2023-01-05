«С Надалем постараемся испортить их планы». Джокович — о молодых и талантливых теннисистах
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Победитель 21 турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что надеется вместе с испанцем Рафаэлем Надалем конкурировать с молодыми талантливыми теннисистами и портить им планы.
«Я видел много талантов на протяжении многих лет, которые бросали вызов нам, ребятам с вершины, которые уже закрепились в топе игры. Да, похоже, что мужской теннис в дальнейшем будет в хороших руках. Я уверен, что мы с Надалем постараемся немного испортить планы молодых парней, не знаю, насколько долго нам будет это удаваться, но мы попробуем», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.
На данный момент Джокович участвует в турнире в Аделаиде (Австралия), успев дойти до четвертьфинала, где он сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
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