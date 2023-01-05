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Жабер обыграла румынку Сорану Кырстю и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Жабер обыграла румынку Сорану Кырстю и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде
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Вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (45-я в мировом рейтинге WTA) в матче второго круга и вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Жабер одержала итоговую победу со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. На счету Жабер два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Кырстя ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале Жабер сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Турнир WTA-500 в Аделаиде продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.

Аделаида-1 (ж). 2-й круг
05 января 2023, четверг. 13:30 МСК
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		1  
         
Сорана Кырстя
45
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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