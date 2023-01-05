Жабер обыграла румынку Сорану Кырстю и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде
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Вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (45-я в мировом рейтинге WTA) в матче второго круга и вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
Жабер одержала итоговую победу со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. На счету Жабер два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Кырстя ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале Жабер сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Турнир WTA-500 в Аделаиде продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.
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