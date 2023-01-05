Андрей Ольховский: Карацев в полуфинале турнира, но с такой игрой он может и дальше пройти

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия) россиянина Аслана Карацева.
«Как я уже говорил, у Аслана всё зависит от его уверенности в себе и его физическом состоянии. Он показывает очень хороший быстрый теннис. Но и соперники сейчас пока удобные для Аслана. Испанцы разыгрывают много очков на задней линии — такой стиль Аслану подходит и на харде с ними удобно играть.
Карацев играет быстро, играет в корте, почти всё время атакует. Его соперники за задней линией пробегают большие расстояния. На мой взгляд, у Аслана очень хорошая подготовка перед Australian Open. Сейчас он в полуфинале турнира, что уже хороший результат, но с такой игрой он может и дальше пройти. Следующий соперник ему тоже по силам», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».
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