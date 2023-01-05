Циципас рассказал, как на его карьеру повлияла мама Юлия Сальникова

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о влиянии своей мамы, бывшей теннисистки Юлии Сальниковой на карьеру.

«Одноручный бэкхенд, подача и игра с лёта у меня от мамы. Она была очень агрессивным игроком. Сейчас редко встретишь женщин с одноручным бэкхендом, но у неё он был прекрасный: это был её лучший удар, который она очень эффективно использовала. Я считаю его и своей сильной стороной. Она научила меня этому удару и даёт советы по игре у сетки.



Она привила мне дисциплину. Она была строга ко мне, думаю, не просто так, а чтобы я стал сильнее. Мама очень любящая и заботливая. Я многим ей обязан. Возможно, я научился у неё ещё одной вещи: не допускать, чтобы на тебя влияли внешние факторы или происходящее на другой половине корта – так можно сникнуть и даже проиграть матч.



Классное достижение, что наши имена вместе на стене в клубе в Монте-Карло. Я помню, как впервые пришёл туда, когда мне было лет 10, и увидел мамино имя на табличке. Подумал: «Может, однажды я смогу добиться чего-то подобного».



Именно там началась моя карьера. Когда мне было восемь, я ездил на юг Франции и играл местные турниры. Монте-Карло было одним из первых клубов, где я побывал за границей, и одним из первых турниров, которые я посмотрел в детстве. Возможность увидеть матчи Надаля с Федерером и другими легендами тенниса имеет особое значение для нашей семьи», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.