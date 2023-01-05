Джокович рассказал, почему их взаимоотношения с Кирьосом наладились
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился мыслями о своих взаимоотношениях с австралийским игроком Ником Кирьосом.
«Кирьос не особо любил меня раньше. Давайте признаем это. Причём не любил в течение многих лет. Но Ник был одним из немногих, кто поддерживал меня в прошлом году, и я уважаю это и ценю это. В такие моменты вы действительно можете увидеть, кто действительно поддерживает вас, и кто на вашей стороне, и кто, я думаю, идёт в ногу с общественным потоком и давлением, которое оказывают на теннисистов СМИ.
Ник давал безвозмездную поддержку в моменты, когда это было необходимо. Я очень уважаю Кирьоса как австралийца. С тех пор наши отношения изменились к лучшему», — цитирует Джоковича Sportskeeda.
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