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Кирьос обратился к Джоковичу после слов серба об их взаимоотношениях

Кирьос обратился к Джоковичу после слов серба об их взаимоотношениях
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал высказывание Новака Джоковича об их взаимоотношениях. Ранее серб заявил, что он и Кирьос стали лучше общаться благодаря поддержке Кирьоса. Ник неоднократно просил пустить Джоковича на Открытый чемпионат Австралии и US Open.

«Когда всё плохое выплывает наружу, смотри на тех, кто поддерживает тебя. Это обо всём говорит», — написал австралийский спортсмен в социальных сетях.

Напомним, Кирьос сообщил о снятии с выставочного турнира United Cup из-за травмы буквально за несколько часов до его начала, чем спровоцировал критику капитана сборной Австралии Ллейтона Хьюитта в свой адрес.

После этого Ник объявил, что не выступит и на соревнованиях в Аделаиде. Кирьос по-прежнему заявлен на Открытый чемпионат Австралии, который стартует 16 января.

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