Победительница Итогового Гарсия высказалась о своей зависимости

Чемпионка Итогового турнира WTA, французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась мыслями о борьбе с перееданием.
«Теннисисты ведут себя по-разному во время стресса. Некоторые перестают есть, а для меня всё было наоборот: Раньше я находила успокоение в еде. Вы чувствуете себя таким пустым, так грустно, что вам нужно наполнить себя чем-то. Еда успокаивала меня на несколько минут. Мы все знаем, что это ненадолго, но это был путь к отступлению. Когда ты один, это труднее контролировать. В теннисе ты проводишь много времени в одиночестве.
Ты начинаешь понимать и осознавать, что если это происходит, то это не конец света. Регулярное потакание своим желаниям помогает мне избежать слишком многих из пристрастий. Поэтому теперь во время стресса я не ем много, не решаю так проблемы. В какой-то момент я была слишком строга к себе. Я из тех людей, которые взвешивают себя до грамма. Теперь, если я хочу пиццу в течение двух дней, я пойду есть пиццу», — цитирует Гарсию L'Equipe.
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