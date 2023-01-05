Победительница Итогового Гарсия высказалась о своей зависимости

Чемпионка Итогового турнира WTA, французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась мыслями о борьбе с перееданием.

«Теннисисты ведут себя по-разному во время стресса. Некоторые перестают есть, а для меня всё было наоборот: Раньше я находила успокоение в еде. Вы чувствуете себя таким пустым, так грустно, что вам нужно наполнить себя чем-то. Еда успокаивала меня на несколько минут. Мы все знаем, что это ненадолго, но это был путь к отступлению. Когда ты один, это труднее контролировать. В теннисе ты проводишь много времени в одиночестве.

Ты начинаешь понимать и осознавать, что если это происходит, то это не конец света. Регулярное потакание своим желаниям помогает мне избежать слишком многих из пристрастий. Поэтому теперь во время стресса я не ем много, не решаю так проблемы. В какой-то момент я была слишком строга к себе. Я из тех людей, которые взвешивают себя до грамма. Теперь, если я хочу пиццу в течение двух дней, я пойду есть пиццу», — цитирует Гарсию L'Equipe.