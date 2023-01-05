Джокович и Кирьос могут сыграть выставочный матч до Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о желании провести выставочный матч с австралийцем Ником Кирьосом за неделю до Australian Open — 2023.

«Мы ведём переговоры с организаторами Открытого чемпионата Австралии, чтобы что-то придумать за неделю до начала турнира. Мы разговаривали с Ником, и я хотел бы с ним сыграть. Он уже согласился, но хочет более короткие сеты. Посмотрим, удастся ли это организовать, я буду рад, если получится. Пока нет стопроцентной гарантии, но, думаю, этот матч с Ником всё-таки состоится, очень его жду», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Ранее Кирьос заявлял, что может сыграть в паре вместе с Джоковичем на нескольких турнирах в 2023 году. Сам Новак рассказал, почему их отношения с Ником улучшились.