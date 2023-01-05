15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко объяснила, как ей удалось отыграться с 1:5 в матче с Самсоновой

Соболенко объяснила, как ей удалось отыграться с 1:5 в матче с Самсоновой
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей победе на двух тай-брейках над россиянкой Людмилой Самсоновой на турнире в Аделаиде. Соболенко в первой партии уступала 1:5.

«Когда счёт 1:5, как будто уже нечего терять, и ты просто бьёшь, не задумываясь. Это очень помогло мне остаться в сете, продолжать бороться и стараться. Людмила – невероятный игрок с мощной подачей, так что я очень рада этой победе. Она показывает невероятный теннис, и в этом матче здорово меня подстегнула».

В 1/4 финала Соболенко сойдётся с чешкой Маркетой Вондроушовой.

«Она очень сложная соперница, прекрасно чувствует себя на корте, использует непростые удары и играет невероятно. Я сейчас посмотрела её против Канепи и сказала: «Ого, будет сложно, если доберусь до этого матча». Жду его с нетерпением», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android