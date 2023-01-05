Соболенко объяснила, как ей удалось отыграться с 1:5 в матче с Самсоновой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей победе на двух тай-брейках над россиянкой Людмилой Самсоновой на турнире в Аделаиде. Соболенко в первой партии уступала 1:5.

«Когда счёт 1:5, как будто уже нечего терять, и ты просто бьёшь, не задумываясь. Это очень помогло мне остаться в сете, продолжать бороться и стараться. Людмила – невероятный игрок с мощной подачей, так что я очень рада этой победе. Она показывает невероятный теннис, и в этом матче здорово меня подстегнула».



В 1/4 финала Соболенко сойдётся с чешкой Маркетой Вондроушовой.



«Она очень сложная соперница, прекрасно чувствует себя на корте, использует непростые удары и играет невероятно. Я сейчас посмотрела её против Канепи и сказала: «Ого, будет сложно, если доберусь до этого матча». Жду его с нетерпением», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.