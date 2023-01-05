Людмила Самсонова назвала цели на новый сезон

Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась мыслями о предстоящем сезоне.

«В следующем сезоне хотелось бы играть более стабильно, это одна из моих целей. Также я надеюсь, что в следующем году я буду лучше играть на грунтовых кортах, так как я выросла на этих полях. Мне очень нравится турнир в Париже, на Открытом чемпионате Франции, хотя в последнее время я играла на нём неважно», — цитирует Самсонову ТАСС.

Людмила Самсонова в первом турнире сезона вылетела на стадии второго круга. Она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко на двух тай-брейках. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). Отметим, что в первом сете Самсонова вела со счётом 5:1, однако не смогла удержать преимущество.