Определились все полуфиналисты турнира в Индии, где выступает Карацев

Голландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп переиграл представителя Германии Максимильяна Мартерера в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия). В другом матче 1/4 финала победу праздновал француз Бенжамен Бонзи, одолевший серба Филипа Краиновича — 7:6 (7:5), 6:4. Обе встречи прошли на центральном корте турнира «Балевади».

Ещё одну полуфинальную пару составят российский теннисист Аслан Карацев, который одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро (6:2, 6:1), и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, прошедший в 1/2 финала на отказе хорвата Марина Чилича.

Полуфинальные пары турнира в Пуне (Индия):

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Бенжамен Бонзи (Франция)

Аслан Карацев (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735. Действующим победителем турнира является португалец Жоау Соуза.