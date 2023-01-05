Определились все полуфиналисты турнира в Индии, где выступает Карацев

Голландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп переиграл представителя Германии Максимильяна Мартерера в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия). В другом матче 1/4 финала победу праздновал француз Бенжамен Бонзи, одолевший серба Филипа Краиновича — 7:6 (7:5), 6:4. Обе встречи прошли на центральном корте турнира «Балевади».
Ещё одну полуфинальную пару составят российский теннисист Аслан Карацев, который одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро (6:2, 6:1), и представитель Нидерландов Таллон Грикспор, прошедший в 1/2 финала на отказе хорвата Марина Чилича.
Полуфинальные пары турнира в Пуне (Индия):
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Бенжамен Бонзи (Франция)
- Аслан Карацев (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)
Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735. Действующим победителем турнира является португалец Жоау Соуза.
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