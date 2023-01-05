Хольгер Руне снялся с турнира в Окленде

Датский теннисист Хольгер Руне не выступит на турнире категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Его место в основной сетке турнира займёт представитель США Джеффри-Джон Вулф.
«Хотя мы с нетерпением ждали Окленда, который является фантастически приятным турниром, Хольгер прислушивается к своим тренерам. Они согласны с тем, что план состоит в том, чтобы провести определённый объём тренировок до начала Открытого чемпионата Австралии.
Сейчас Руне тренируется по максимуму, и он уже выглядит намного лучше, чем на первом турнире года. Это даёт огромную свободу в игре Хольгеру, когда он уверен, что силён по всем параметрам перед турниром», — сказала мать игрока Анеке Руне.
Ранее Хольгер Руне вылетел в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде.
Полный список участников турнира в Окленде доступен на «Чемпионате».
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