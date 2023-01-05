Врач Надаля рассказал о состоянии Рафаэля после двух поражений на старте сезона

Врач национальной сборной Испании и 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля Анхель Руис-Которро считает, что подготовка его подопечного к новому сезону идёт по плану.

«Тренировки идут нормально, Рафа прогрессирует. Я думаю, это то, что нужно, когда год для него закончился практически без игрового ритма. Затем Надаль провёл хорошие игры на United Cup и сейчас чувствует себя хорошо, несмотря на поражения. Мы надеемся, что Рафа удачно выступит на Australian Open, так же как и все испанцы: Карлос Алькарас, Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, которые готовы к соревнованиям в Австралии», — цитирует специалиста Marca.

Открытый чемпионат Австралии стартует 16 января. Надаль является его действующим победителем.