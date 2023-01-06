Виландер: в истории нет более голодного теннисиста, чем Джокович перед Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мыслями о сербском игроке Новаке Джоковиче.

«Я думаю, что Новаку Джоковичу будут очень рады везде, куда ему не разрешили отправиться в 2023 году. Конечно, все начинается с Открытого чемпионата Австралии. Мы никогда в истории не видели более голодного теннисиста с точки зрения желания отомстить или выиграть матч. Я не думаю, что кто-либо когда-либо был более голодным, чем будет Новак.

Кажется что многие люди думали, что решение быть депортированным было правильным в то время, потому что вы не можете сделать привилегию для Джоковича. В этом году он будет очень желанным в Австралии, и это будет удивительная ситуация. Новак является фаворитом номер один по многим причинам. Одна из причин в том, что он выиграл Открытый чемпионат Австралии девять раз. Покрытие идеально подходит для него. У Джоковича нет взлётов и падений в игре. Новак стабилен", — цитирует Виландера Eurosport.