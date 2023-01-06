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Соболенко обыграла Вондроушову и пробилась в 1/2 финала в Аделаиде

Соболенко обыграла Вондроушову и пробилась в 1/2 финала в Аделаиде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела барьер третьего раунда на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче второго круга престижных австралийских соревнований Соболенко обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Соболенко 6 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из двеннадцати. На счету Вондроушовой — пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира Соболенко сразится с победителем пары Бегу — Кудерметова. Встреча состоится сегодня, 6 декабря в 05:45 мск.

Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $ 826 837.

Аделаида-1 (ж). 1/4 финала
06 января 2023, пятница. 03:40 МСК
Маркета Вондроушова
92
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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