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Бегу обыграла Кудерметову и сыграет в полуфинале в Аделаиде с Соболенко

Бегу обыграла Кудерметову и сыграет в полуфинале в Аделаиде с Соболенко
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Румынская теннисистка Ирина Бегу успешно преодолела барьер третьего раунда на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче второго круга престижных австралийских соревнований Бегу обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Бегу два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Кудерметовой — один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

За выход в финал турнира Бегу сразится с белоруской Ариной Соболенко, которая в четвертьфинале обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 7:5.

Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $ 826 837.

Аделаида-1 (ж). 1/4 финала
06 января 2023, пятница. 06:40 МСК
Ирина Бегу
34
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Вероника Кудерметова
9
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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