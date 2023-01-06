Бегу обыграла Кудерметову и сыграет в полуфинале в Аделаиде с Соболенко

Румынская теннисистка Ирина Бегу успешно преодолела барьер третьего раунда на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).



В матче второго круга престижных австралийских соревнований Бегу обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Бегу два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Кудерметовой — один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.



За выход в финал турнира Бегу сразится с белоруской Ариной Соболенко, которая в четвертьфинале обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 7:5.



Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $ 826 837.