Бегу обыграла Кудерметову и сыграет в полуфинале в Аделаиде с Соболенко
Поделиться
Румынская теннисистка Ирина Бегу успешно преодолела барьер третьего раунда на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
В матче второго круга престижных австралийских соревнований Бегу обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Бегу два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Кудерметовой — один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.
За выход в финал турнира Бегу сразится с белоруской Ариной Соболенко, которая в четвертьфинале обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 7:5.
Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $ 826 837.
Аделаида-1 (ж). 1/4 финала
06 января 2023, пятница. 06:40 МСК
34
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
9
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии
- 6 января 2023
-
09:20
-
09:07
-
09:00
-
05:34
-
00:27
- 5 января 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:45
-
21:11
-
20:54
-
20:38
-
20:06
-
19:57
-
19:36
-
19:11
-
18:39
-
18:10
-
17:44
-
17:28
-
16:41
-
16:20
-
16:19
-
16:01
-
15:49
-
15:40
-
15:12
-
14:10
-
13:52
-
13:47
-
12:54
-
12:45
-
12:38
-
12:36
-
11:48
-
11:15
Партнерский контент