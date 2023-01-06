Медведев победил Хачанова и может сыграть с Джоковичем в полуфинале турнира в Аделаиде

Экс первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Медведев пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Хачанов сделал один эйс, два раза ошибся на подаче и использовал один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира соперником Медведева может стать 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который сегодня сыграет в своём четвертьфинале с Денисом Шаповаловым из Канады. Матч начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.

Призовой фонд соревнований составляет $ 642 735.