Медведев победил Хачанова и может сыграть с Джоковичем в полуфинале турнира в Аделаиде
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Экс первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.
Медведев пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Хачанов сделал один эйс, два раза ошибся на подаче и использовал один брейк-пойнт из трёх.
В полуфинале турнира соперником Медведева может стать 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который сегодня сыграет в своём четвертьфинале с Денисом Шаповаловым из Канады. Матч начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.
Призовой фонд соревнований составляет $ 642 735.
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