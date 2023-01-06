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Арина Соболенко высказалась о победном четвертьфинальном матче на турнире в Аделаиде

Арина Соболенко высказалась о победном четвертьфинальном матче на турнире в Аделаиде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) прокомментировала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (92-я в мировом рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

«Это был тяжелый матч. Она боролась до конца. Я очень рада, что смогла выиграть этот матч. Я остаюсь очень спокойной и чувствую себя здесь как дома, поэтому я играю очень хорошо», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

За выход в финал турнира Соболенко сразится с румынкой Ириной Бегу, которая в четвертьфинале обыграла россиняку Веронику Кудерметову.

Соревнование продлится до 8 января. Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $ 826 837.

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